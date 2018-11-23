В спортивном комплексе "Торпедо" в Могилеве после реконструкции появятся фитнес-зал и бассейн

23 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Спортивный комплекс "Торпедо" в Могилеве планируют ввести в эксплуатацию во второй половине 2019 года, сообщили БЕЛТА в администрации Октябрьского района.

Сейчас полностью готов проект реконструкции. В ближайшее время будет проведена его строительно-техническая экспертиза. К полномасштабным строительно-монтажным работам приступят в начале 2019 года. На втором этаже спорткомплекса оборудуют фитнес-зал с тренажерами, на первом - оздоровительный комплекс с бассейном.

Реконструкцию спортивного объекта начали в конце 1990-х, когда он находился на балансе Могилевского автомобильного завода имени С.М. Кирова (сейчас филиал ОАО "БелАЗ"), но объект пришлось законсервировать - не хватало средств на развитие производства. При передаче в коммунальную собственность Могилеву БелАЗ выделил в качестве спонсорской помощи на ремонт спорткомплекса Br1,2 млн. Сегодня общая сметная стоимость проекта реконструкции составляет около Br3,5 млн. Оставшуюся сумму здесь планируют частично заработать за счет оказания платных услуг, а также привлечь спонсорские средства.

Комплекс находится на балансе Могилевской городской СДЮШОР № 2 по легкой атлетике. В его составе - стадион с футбольным полем с травяным покрытием размером 105 х 68 м и вместимостью 3 560 мест, гостиница на 14 номеров, спортивный зал, теннисные корты, хоккейная коробка, волейбольная площадка, роликобежный стадион, лыжероллерная трасса, турники.-0-