В стабфонды Гомельской области планируют заложить 8 тыс. т картофеля, более 1,7 тыс. т яблок

21 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в стабилизационные фонды на межсезонный период 2020-2021 годов планируют заложить 8 тыс. т картофеля, свыше 1,7 тыс. т яблок. Об этом сообщила сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме заместитель начальник главного управления торговли и услуг облисполкома Галина Горбачевская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Объемы закладки продукции на межсезонный период определены с учетом потребностей внутреннего рынка и имеющихся условий для сохранения продукции", - отметила Галина Горбачевская. Так, планируется заложить 8 тыс. т картофеля, свыше 4 тыс. т капусты, 1,4 тыс. т свеклы, 3,5 тыс. т лука, более 1,7 тыс. т яблок и др. В этом году увеличили закладку отечественных яблок - скомплектованного прошлогоднего объема хватило до конца февраля. Всего остального в стабфондах было в достаточном количестве до нового урожая.

Для хранения продукции в предстоящий межсезонный период задействуют 41 хранилище. Из них 27 уже получили акты готовности.

"Сельхозорганизации ведут массовую уборку картофеля и лука, постепенно подключаются к сбору урожая капусты, свеклы, моркови", - сказала Галина Горбачевская. Часть продукции отправляют в хранилища. Например, уже заложено в стабфонды 1,96 тыс. т картофеля, а также 775 т овощей, или 7% от необходимого. Пока объемы небольшие, потому что овощи сейчас поступают в основном в торговую сеть региона и на ярмарки, которые активно проводят в области, пояснила заместитель начальника главного управления. Только в сентябре-октябре их планируют провести около 1,2 тыс. Если погода позволит, работу ярмарок продлят и в ноябре.

"Контрольная дата по созданию стабфонда - 15 ноября", - напомнила Галина Горбачевская.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул, что стабфонды должны быть укомплектованы вовремя, полностью и только качественной продукцией.-0-