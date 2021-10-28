В стабфонды Гомельской области уже заложили 80% картофеля и 95% яблок

28 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В стабилизационные фонды Гомельской области на межсезонный период 2021-2022 годов уже заложили 80% запланированного количества картофеля, 95% яблок. Об этом сообщил сегодня на заседании облисполкома начальник главного управления торговли и услуг облисполкома Александр Качан, передает корреспондент БЕЛТА.

"По данным на 27 октября, картофеля уже заложено 80% от необходимого объема, капусты - 68%, моркови - 82%, свеклы - 85%, лука - 78%, яблок - 95%", - проинформировал Александр Качан.

Как сообщалось, всего в регионе намерены заложить в стабфонды более 7,7 тыс. т картофеля, 10 тыс. т других овощей (в том числе капусты почти 3,8 тыс. т, моркови - 1,8 тыс. т, свеклы - около 1,4 тыс. т, лука - 3 тыс. т), 1,66 тыс. т яблок. Этого достаточно и для социальной сферы, и для обеспечения потребительского рынка области.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей обратил внимание на то, что Гомельская - одна из областей, которая не снизила объемы закладки стабфонда. "Дорабатывайте, до 1-го числа осталось мало времени. Только по капусте сроки продлеваются. Стабфонд должен быть сформирован полностью", - подчеркнул губернатор.-0-