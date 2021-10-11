В стабфонды Гомельской области заложат 7,7 тыс. т картофеля и 10 тыс. т овощей

11 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в стабилизационные фонды на межсезонный период 2021-2022 годов планируют заложить 7,7 тыс. т картофеля, 10 тыс. т овощей, более 1,6 тыс. т яблок, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме начальник главного управления торговли и услуг облисполкома Александр Качан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежегодно для гарантированного обеспечения населения в межсезонный период плодоовощной продукцией формируется стабилизационный фонд. В этом году у нас практически сохраняются традиционные объемы закладки. Планируем заложить 10 тыс. т овощей (в том числе капусты почти 3,8 тыс. т, моркови - 1,8 тыс. т, свеклы - около 1,4 тыс. т, лука - 3 тыс. т), а также более 7,7 тыс. т картофеля и 1,66 тыс. т яблок", - рассказал Александр Качан.

По словам начальника главного управления, продукцию на межсезонье разместят в 28 хранилищах. "Практически все хранилища уже получили аттестаты", - уточнил он.

Закладка в стабфонды идет по мере уборки урожая. В хранилища уже отправлено более половины от необходимого объема картофеля и овощей, более 70% яблок.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей обратил внимание, что стабфонды обеспечивают в первую очередь учреждения социальной сферы, а также торговую сеть. Поэтому они должны быть сформированы в полном объеме.-0-