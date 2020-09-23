В стабфонды Гродненской области заложат более 6 тыс. т овощей и фруктов

23 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В стабилизационные фонды в Гродненской области планируется заложить около 6,3 тыс. т плодоовощной продукции. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении торговли и услуг Гродненского облисполкома.

В регионе стартовал сезон массового сбора и заготовки свежей плодовоощной продукции. Часть ее будет заложена в стабилизационные фонды на межсезонный период. Хранилища к приему продукции готовы. Всего будет заложено около 6,3 тыс. т картофеля, лука, свеклы, моркови, капусты и яблок. Все - от производителей Гродненской области.

По сравнению с предыдущим межсезонным периодом объемы закладки картофеля и овощей несколько уменьшены. Связано это в том числе с тем, что у сельхозпрозводителей, которые не участвуют в создании стабфондов, имеется достаточное количество свежей продукции.

Традиционно в сезон свежую плодоовощную продукцию можно приобрести на рынках региона, где выделены места для ее реализации не только для организаций, но и для физических лиц.

В области планируется провести около 80 специализированных сельскохозяйственных ярмарок. "Покупателям предложат широкий ассортимент овощей, фруктов, саженцев, а также сопутствующих товаров от более чем 50 сельхозпредприятий, нескольких десятков фермерских хозяйств", - рассказали в управлении торговли и услуг. Ярмарки проходят во всех районах области. Локации различные. Например, в областном центре ярмарочная торговля развернется также в спальных районах, на рынках и площадках у крупных торговых центров. Подробную информацию с датами и местами проведения сельскохозяйственных ярмарок можно найти на сайтах облисполкома и горрайисполкомов.-0-