В стабфонды Гродненской области заложат около 1,2 тыс. т картофеля

14 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 1,2 тыс. т картофеля заложат в стабилизационные фонды в Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении торговли и услуг Гродненского облисполкома.

Объем сформирован исходя из потребностей торговых организаций в межсезонный период. Для обеспечения населения Гродненской области продукцией растениеводства в стабилизационный фонд на межсезонный период 2021/2022 года будет заложено 1,18 тыс. т картофеля, свыше 740 т капусты белокочанной, более 380 т моркови, около 250 т свеклы, почти 450 т лука репчатого, а также более 710 т яблок.

"Организациями торговли подписаны соглашения о намерениях хранения, поставки и освоения заявленных объемов плодоовощной продукции в межсезонный период года с сельхозорганизациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Что касается крупных сетевых компаний, то они сохранили сложившуюся в предыдущие годы тактику и закупают плодоовощноую продукцию у сельхозпроизводителей по договорам прямых продаж, без заключения долгосрочных договоров хранения", - пояснили в управлении торговли и услуг облисполкома.

Традиционно в сезон свежую плодоовощную продукцию можно приобрести на рынках региона, а также на специализированных ярмарках. Там представлена продукция не только предприятий агропромышленного комплекса и фермеров, но и из личных подсобных хозяйств.

Локации таких сезонных ярмарок различны. Например, в Гродно с сентября по октябрь проходит еженедельная (четверг-воскресенье) ярмарка "Агроосень-2021", на которой представлен широкий ассортимент овощей, фруктов, саженцев и других сопутствующих непродовольственных товаров. В ближайшие выходные на территории мини-рынка "Ольшанка" запланировано проведение ярмарки "Рыба Беларуси", а 23-24 октября на территории ТЦ OldCity пройдет осенняя ярмарка.-0-