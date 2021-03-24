24 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Старом замке в Гродно начались археологические раскопки вдоль фасада дворца. Итоги исследований будут использованы при подготовке проекта второй очереди реставрации замка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Сейчас специалисты вскрыли различные фундаменты разных времен - от готики до XX века, обнаружили остатки брусчатки. "Большой участок вдоль фасада был вскрыт еще в 1930-е годы, однако документация с тех пор сохранилась лишь частично. Принято решение заложить раскоп вдоль фасада для изучения оставшихся объектов, их взаимосвязи", - отметили в управлении культуры.

Археологические изыскания - лишь часть масштабных исследований. В частности, сотрудники Гродненского государственного историко-археологического музея на основании замковых инвентарей различных годов подготовили историческую справку. Весной планируется проведение конференции на эту тему.

Также по объекту проводятся натурные исследования. Выполняются зондажи внутри и снаружи здания. Все это в комплексе позволит дать ответы, как выглядел дворец, каким было назначение тех или иных помещений. Итоги всех исследований будут использованы при подготовке проектной документации второй очереди реставрации.

Реконструкция одного из старейших замков Беларуси началась в 2017 году и ведется в несколько этапов. Первая очередь включает строительство мерной избы, средней башни и каменицы, а также прокладку необходимых коммуникаций. Сейчас работы на завершающем этапе. Например, недавно с внутренней стороны въездной башни установлены кованые ворота. Изготовили их специалисты "Белреставрации". Первых гостей обновленная музейная экспозиция, как ожидается, примет уже летом.-0-