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09 декабря 2021, 12:23

В Старых Дорогах открылся современный ФОК "АкваСтар" с бассейном для взрослых и малышей

9 декабря, Старые Дороги /Корр. БЕЛТА/. Современный физкультурно-оздоровительный комплекс "АкваСтар" открыли сегодня в Старых Дорогах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Накануне новогодних праздников дарим жителям Старых Дорог и его окрестностей такой замечательный физкультурно-оздоровительный комплекс. Бассейн в городе и районе вообще первый, поэтому уверен, что данный объект станет центром притяжения для всех любителей здорового образа жизни. В следующем году будет еще один радостный повод для встречи: откроем здесь спортивный зал, который позволит профессионально заниматься всеми видами спорта", - сказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

На открытии губернатор вручил директору ГУ "ДЮСШ Стародорожского района" Наталье Паулаускас сертификат на приобретение спортивного оборудования на сумму Br30 тыс.

Красную ленту перерезали молодые спортсмены: бронзовый призер Олимпийских дней молодежи Республики Беларусь по борьбе вольной Дмитрий Ворончик, серебряный призер международного турнира по волейболу Николай Анисенко, победитель первенства Минской области по борьбе вольной Ангелина Леончик, победитель спартакиады школьников Минской области по борьбе вольной Диана Якунина.

Физкультурно-оздоровительный комплекс возвели в густонаселенном микрорайоне. В новом объекте, который построили ровно за год, разместился бассейн с чашами для взрослых пловцов и малышей, а также тренажерный, бильярдный и фитнес-зал, сауна. Для посетителей также обустроили уютное кафе.

Посещать объект смогут спортсмены, школьники и другие горожане. Здесь предусмотрены группы по аэробике, аквааэробике, шейпингу и плаванию. Будет работать бонусная система скидок многодетным семьям, пенсионерам и другим слоям населения.

В спорткомплексе создано более 60 рабочих мест.

Стоимость строительства первой очереди составила Br8,3 млн. Во время второго этапа здесь планируют возвести спортивный зал. К работам приступят в ближайшее время.

"В Минской области лишь в одном районном центре нет бассейна - в Узде. Но мы приступили там к возведению физкультурно-оздоровительного комплекса, в следующем году объект будет сдан. Помимо этого, в 2022 году начнем строительство бассейна при ФОКе в Мяделе. В Фаниполе и Дзержинске тоже приступим к возведению двух спортивных комплексов. Проектно-сметная документация почти готова", - рассказал Александр Турчин.

До конца текущего года или в начале следующего будет открыт ФОК в агрогородке Михановичи. Там будет бассейн для детей и взрослых, площадки для игровых видов спорта.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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