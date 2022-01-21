21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцах к областным "Дажынкам" отремонтируют 11 объектов здравоохранения. Об этом сегодня рассказала начальница главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Наталья Боярская во время заседания штаба по подготовке к региональному фестивалю тружеников села в Столбцах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

"К областным "Дажынкам" в Столбцах должны быть отремонтированы 11 объектов здравоохранения, на двух капитальный ремонт начали проводить в прошлом году. Центральная районная больница внутри уже почти сделана. Немного увеличился объем работ из-за подведения системы кислородного обеспечения, но благодаря финансированию облисполкома этот проект будет завершен к 10 февраля", - рассказала Наталья Боярская.

Также ведутся работы и по приобретению компьютерного томографа в Столбцовскую ЦРБ, планируется, что он появится в райцентре во втором квартале.

Помимо этого, в Столбцах также отремонтируют 14 учреждений образования, спорта и туризма, включая городской стадион. К празднику здесь реконструируют кинотеатр и построят танцплощадку. Будет проведен также ремонт 6 тыс. квадратных метров жилья: семь домов ждет капитальный ремонт и 37 - текущий. Уделят внимание и дорожному полотну, благоустройству дворовых территорий и общественных мест.-0-