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01 сентября 2021, 14:12

В Столбцах создан контакт-центр по подготовке к региональному празднику "Дажынкі-2022"

Александр Турчин
Александр Турчин

1 сентября, Столбцы /Корр. БЕЛТА/. В Столбцах с сегодняшнего дня начал работать контакт-центр по подготовке города к региональному празднику "Дажынкі-2022". Об этом журналистам сегодня рассказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время торжественного открытия новой школы в Столбцах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совсем скоро состоится региональный праздник "Дажынкі-2021" в Копыле, где решили проблемы внешнего вида зданий, дорог, дворовых территорий и многого другого. Надеюсь, граждане оценят работы, которые выполнены. Вместе с этим регион начал готовить к аналогичному событию Столбцы. Здесь праздник хлеборобов пройдет в следующем году. Выделили ресурсы, работы уже идут. С сегодняшнего дня на базе районной газеты здесь начал работать контакт-центр, куда горожане могут прийти со своими предложениями по подготовке города к празднику. Будем учитывать их мнение, постараемся реализовать самые актуальные и интересные идеи", - рассказал Александр Турчин.

Губернатор также озвучил некоторые планы по подготовке города к "Дажынкам-2022". Здесь реконструируют кинотеатр, сделав современный объект с хорошей аппаратурой, построят объездную дорогу, которая позволит исключить движение крупногабаритной техники из промзоны по жилым кварталам города, обновят учреждения образования и культуры, наведут порядок на озерах и в местах массового пребывания людей.-0-

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Дажынкi Минская область Столбцы
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