В Столбцовском районе чествовали комбайнера, который участвует в уборочной в 55-й раз

30 июля, Столбцовский район /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе чествовали комбайнера Геннадия Цвирко, который участвует в уборочной в 55-й раз, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадию Цвирко 73 года, всю жизнь он посвятил сельскому хозяйству. Работает в ОАО "Агронеманский": во время уборочной - комбайнером, в остальное время - бригадиром производственного участка. Так что в хозяйстве он трудится круглый год. Ему доводилось работать на самых разных комбайнах и при этом всегда показывать высокие результаты. Особых секретов, считает Геннадий Цвирко, в работе комбайнера нет. Главное - трудиться планомерно и тщательно, чтобы убрать хлеб вовремя и колосок к колоску.

На его счету множество наград. Это и медаль "За доблестный труд" (1970 год), и почетная грамота Верховного совета БССР (1974), и орден Трудового Красного Знамени (1975). В 2015 году он был удостоен ордена Почета. На этих достижениях Геннадий Цвирко не останавливается. "Будет здоровье, буду стараться еще работать", - бодро говорит он.

Эта уборочная страда для него 55-я по счету. Но он не устает трудиться и охотно передает свой опыт молодежи. "Для нас такие люди - пример любви к земле, к своему делу, к добросовестному труду. Мы заряжаемся его энергией, удовлетворением от проделанной работы", - поделился директор ОАО "Агронеманский" Денис Захарчук.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко сегодня вручил Геннадию Цвирко нагрудный знак отличия Минсельхозпрода "За заслугi ў сельскай гаспадарцы". "Благодарим вас за то, что вы подаете пример нашей молодежи. Чтобы трудиться столько лет, убирая хлеб, надо действительно любить эту землю, любить свою страну", - сказал он.

Геннадию Цвирко вручили награды и от Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса, Столбцовского райисполкома, ОАО "Агронеманский".

ОАО "Агронеманский" - крупное хозяйство в Столбцовском районе с 6 тыс. га пашни, в котором работают около 230 человек. В сельхозорганизации в этом году убрали уже более 40% площадей зерновых.

По данным на утро 30 июля, в Беларуси намолотили более 2,1 млн т зерна при средней урожайности 38,2 ц/га.-0-

Фото Оксаны Манчук