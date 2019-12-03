В столичном ГУМе рассказали, сколько стоит оформление витрин

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон предновогодней торговли стартовал в столичном ГУМе. Особую праздничную атмосферу в универмаге задают красочные витрины. На их оформление затрачивают в среднем Br40 тыс., сообщила журналистам начальник отдела организации торговли Анжелика Лысаковская, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом осенне-зимнем сезоне изменились подходы к оформлению универмага. Необычно украшены красочные витрины, которые появились благодаря коллаборации декораторов универмага с художницей Анной Силивончик. За основу мотивов оформления каждой из витрин взяты сюжеты некоторых картин белорусского мастера, к ним добавлены различные товары, а также новогодний антураж. "Украшение витрин - достаточно затратное и трудоемкое дело. В этом году на создание декора ушло около Br40 тыс.", - рассказала Анжелика Лысаковская.

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