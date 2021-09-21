В столичном микрорайоне Зеленый Луг возникли перебои с водоснабжением

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перебои с водоснабжением наблюдаются в столичном микрорайоне Зеленый Луг. Об этом БЕЛТА сообщили в УП "Минскводоканал".

"В связи с отключением электроэнергии в сети Минскэнерго "Минские кабельные сети" в 10.20 произошла временная остановка насосного оборудования насосных станций 2-го подъема "Боровляны" и РПНС "Некрасова". В связи с этим наблюдаются перебои с водоснабжением в микрорайоне Зеленый Луг, квартале улиц Некрасова, Беды, Сурганова, Гамарника, Мирошниченко, Кольцова, Седых, Калиновского, Логойский тракт", - говорится в сообщении.

В предприятии также предупредили о возможном ухудшении качества водоснабжения.-0-