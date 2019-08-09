В столичном парке Челюскинцев появятся новые аттракционы для детей

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В парке культуры и отдыха имени Челюскинцев в Минске появятся новые аттракционы для детей, сообщил сегодня журналистам начальник управления "Городские парки" УП "Минскзеленстрой" Андрей Жихарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас в парке Челюскинцев при входе с правой стороны недалеко от танцплощадки идет строительство новой детской площадки. Я предполагаю, что в течение месяца эти работы завершатся. Там будет установлен новый аттракцион "Лабиринт" - трехуровневый, размерами 6х13 м. Здесь также разместятся надувной комплекс "Саванна", мини-джет и батут", - рассказал Андрей Жихарев.

По его словам, в эти выходные минчане и гости столицы в парке Челюскинцев смогут опробовать новый аттракцион "Виртуальный телепорт". "Мы его взяли в аренду. Посмотрим, как пойдут дела, в дальнейшем у нас в планах установить такой аттракцион в парке Горького", - добавил начальник управления.-0-