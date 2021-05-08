8 мая, Минск / Корр. БЕЛТА/. В столичном парке Победы проходит "Забег отважных", в котором участвуют 2,5 тыс. человек, передает корреспондент БЕЛТА.

Участников соревнований приветствовал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, который отметил, что данные старты - дань уважения тем, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом.

"Очень приятно видеть на данном мероприятии детей, молодых людей. Очень важно помнить о дне 9 мая 1945 года, о Дне Победы. Наша страна потеряла огромное количество людей в Великую Отечественную войну. Сегодняшние старты - это дань уважения памяти людям и тем, кто сегодня остается в строю, ветеранам. Низкий им поклон за их подвиг", - отметил глава спортивной отрасли.

Пожелал удачи любителям здорового образа жизни и заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Артем Цуран.

В 2020 году популярные старты не состоялись по эпидемиологическим причинам, однако на этот раз соревнования в честь Дня Победы было решено провести.

Самые юные участники в возрастной группе от четырех до восьми лет преодолевают 400 метров. Для ребят постарше (9-14 лет) протяженность трассы 1200 м.

Бегуны от 15 лет и старше преодолевают дистанцию 2100 м.

На пути к финишу всех их ждет настоящая полоса препятствий. Каждый из участников "Забега отважных" на финише получит медаль. Победителей и призеров наградят ценными призами.

Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта Беларуси, БФЛА, Минский горисполком при поддержке Президентского спортивного клуба.-0-

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Фото Андрея Покумейко