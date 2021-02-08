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08 февраля 2021, 15:17

В столичном ЖК "Лазурит" открылся филиал 4-й поликлиники

Фото из архива
Фото из архива

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие многофункционального отделения 4-й городской поликлиники состоялось сегодня в жилом комплексе "Лазурит" в Минске. Этого события с нетерпением ожидали жители активно застраивающегося микрорайона Лебяжий, передает корреспондент БЕЛТА.

Проектные возможности филиала в процессе строительства были существенно расширены, что потянуло за собой задержки с экспертизами и вводом объекта. Но получился полноценный филиал поликлиники, оснащенный современным оборудованием. Работа организована в две смены - до 250 посещений в каждую. Прием пациентов будут вести врачи-педиатры, терапевты участковые (сюда переведены два отделения из 4-й поликлиники), а также врач-хирург. Оснащены кабинеты для проведения рентгенологических и лабораторных исследований детей и взрослых, физиотерапевтического лечения.

В амбулатории смогут обслуживаться 20 тыс. человек - взрослые и дети. "Сейчас в микрорайоне 4 тыс. 40 человек детского населения, а филиал рассчитан на 5 тыс. И еще 15 тыс. взрослых. То есть мы работаем на перспективу", - отметила главный врач 4-й городской поликлиники Виктория Авраменко.

Пересекаться маленькие и взрослые пациенты не будут, для этого в здании два отдельных входа. Всего же в нем шесть этажей. На первом - детская и взрослая регистратуры, а также детский фильтр с отдельным входом (для приема юных пациентов с повышенной температурой).

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