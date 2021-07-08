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08 июля 2021, 11:39

В столичных дворах за I полугодие стало на две велопарковки и один велогараж больше

Фото из архива
Фото из архива

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во дворах Минска за первое полугодие дополнительно появились две велопарковки и один велогараж. Об этом сообщила сегодня заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда и работе с населением ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Анастасия Воробьева на пресс-конференции "Комплексное благоустройство и формирование современной среды обитания городов и сел республики", передает корреспондент БЕЛТА.

Обустроенные велопарковки рассчитаны на 10 мест, велогараж - на 40. "При этом практически во всех проектно-сметных документациях по комплексному капитальному ремонту дворовых территорий сегодня предусмотрено обустройство велогаражей. То есть в тех дворах, где это запланировано в текущем году, подобные объекты появятся", - добавила Анастасия Воробьева.

Что касается устройства дополнительных машино-мест во дворах, то эта работа проводится там, где возможно, с привлечением средств домовладельцев. Они сами могут обратиться в районное предприятие ЖКХ с такой инициативой. "С предоставлением предложений предпроектной проработки, то есть с указанием места, где они хотели бы обустроить парковочные места. И дальше ЖКХ района окажет содействие и организует проведение работ с привлечением средств автовладельцев", - уточнила Анастасия Воробьева.

В столичном регионе, как добавил первый заместитель генерального директора ГО "Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области" Артем Лобко, велопарковками оборудованы все объекты торговли и социальной сферы в городах и крупных сельских населенных пунктах. "Что касается жилфонда, то мы постоянно увеличиваем количество парковок. Но специфика областных населенных пунктов такова, что там много индивидуальных домовладений, где эта тема менее актуальна", - сказал он.-0-

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