В столичных кинотеатрах внедрили новую схему рассадки посетителей

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичных кинотеатрах сети "КиноМинска" внедрили новую схему рассадки посетителей, сообщили БЕЛТА в УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома.

В залах кинотеатра увеличили расстояние между зрителями. Интервалы между сеансами стали длиннее: это позволит проветрить кинозалы и обработать кресла специальными дезинфицирующими средствами. В холлах кинотеатров повесили антисептик.

Такие меры позволят минимизировать контакт между зрителями и сделать просмотр кино безопасным и комфортным.

Сеть "Киновидеопроката" насчитывает 13 кинотеатров: "Аврора", "Беларусь", "Берестье", "Дом кино", "Киев", "Комсомолец", "Мир", "Москва", "Октябрь", "Пионер", "Ракета", "Салют" и "Центральный".-0-