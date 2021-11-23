В Столинском районе продают бывшие свинокомплекс и винзавод

23 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Столинский райисполком выставил на продажу два производственных объекта коммунальной собственности, привлекательных для крупных инвесторов, сообщили БЕЛТА в комитете "Брестоблимущество".

Торги пройдут на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Так, на 30 ноября на продажу выставлен комплекс зданий и сооружений бывшего свинокомплекса возле агрогородка Плотница. Он включает в себя 27 капитальных строений общей площадью 23,4 тыс. кв.м. Комплекс рассчитан на содержание 8,5 тыс. голов в год. Начальная цена продажи объекта - Br5,5 млн.

По условиям новый собственник госимущества обязан использовать его в предпринимательской деятельности в течение 5 лет. На новом предприятии должно быть создано не менее 20 рабочих мест. Вместе с капстроениями инвестор приобретает в аренду на 50 лет два земельных участка общей площадью 29,1 га, на которых можно разместить объекты производства, торговли, услуг и общественного питания, технического обслуживания транспортных средств.

Еще один крупный объект неиспользуемой госсобственности Столинский райисполком попытается ввести в хозяйственный оборот 3 декабря. В этот день на повторные электронные торги выставлен винодельческий завод в поселке Ново-Бережное. Комплекс состоит из 16 капитальных строений площадью свыше 9 тыс. кв.м и оборудования для переработки, производства и розлива плодовых вин мощностью до 150 тыс. дал в год. Цена на объект снижена на 50% до Br1,4 млн.

Продажа винзавода предусматривает выполнение покупателем ряда условий. Одно из основных - это осуществление предпринимательской деятельности с использованием приобретенного госимущества в течение двух лет. Через полгода с момента подписания акта приема-передачи должно быть создано не менее 30 рабочих мест. Эта численность должна сохраняться в течение двух лет. Земельные участки общей площадью 7,7 га предоставляются новому собственнику в аренду на 50 лет.-0-