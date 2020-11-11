В Столинском районе здание Дома культуры переделали в школу

11 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе пустовавшее более десяти лет здание сельского Дома культуры реконструировали под школу, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по образованию райисполкома Александр Вечорко.

Новую учебную четверть после каникул учащиеся Лядецкого учебно-педагогического комплекса ясли-сад - средняя школа начали в новом здании. Под нужды образования в агрогородке переделали бывший Дом культуры. Работы велись поэтапно, не один год. Средства изыскивали в районном бюджете. В общей сложности на ремонт и реконструкцию было затрачено более Br1 млн.

"Здесь детям намного комфортнее. Здание старой школы - нетиповое, построено в 60-х годах прошлого века. Там не было таких условий, даже туалеты были на улице. Сейчас учебных кабинетов достаточно, чтобы уйти от занятий в две смены. В планах - переоборудовать помещение актового зала в спортивный, которого в старой школе также не было. Решен вопрос безопасности: ребятам уже не нужно переходить через улицу в столовую детсада, где они питаются. Теперь оба здания находятся рядом", - отметил начальник отдела по образованию.

Сейчас учебному заведению, в котором обучается более 100 школьников, принадлежит две трети всей площади обновленного двухэтажного кирпичного здания. Здесь же разместилась объединенная библиотека. Под одной крышей с ними расположился и ДК, за которым остался совмещенный со зрительным танцевальный зал. Этим помещением учреждения культуры и образования будут пользоваться совместно - проводить родительские собрания, концерты, другие мероприятия.

"Пока мы арендуем помещения у отдела культуры, но уже в ближайшее время должен решиться вопрос о передаче здания на наш баланс. Надеюсь, в новом году сможем приступить ко второму этапу капитального ремонта - переделке актового зала в спортивный. В планах у нас создать настоящий комплекс школы и детского сада", - сказал Александр Вечорко.

Еще одна важная стройка намечается в самом районном центре: республиканская комиссия дала согласие на проектирование там начальной школы-сада. В Столине, по словам начальника отдела по образованию, переполнены детские сады и школы. Строительство нового объекта образования позволит снять остроту этой проблемы.-0-