В столовых учреждений образования Гомельской области выявлены нарушения

12 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Гомельской области в октябре-декабре провел очередной мониторинг организации питания в учреждениях образования региона и выявил ряд нарушений, сообщили БЕЛТА в КГК.

"Как показал анализ, при улучшении ситуации в целом не решены в полном объеме проблемные вопросы, не устранены типичные для этой сферы нарушения", - отметили в КГК. В столовых учреждений образования вновь выявлены факты несоблюдения технологии приготовления блюд, недовложения сырья, выпуска на раздачу готовой продукции без оценки ее качества и безопасности.

Так, в столовой Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС госконтролеры установили, что отдельные блюда не соответствуют технологическим картам по органолептическим показателям. "Например, на обед курсантам предлагались пригоревшие котлеты, а капуста по-домашнему с птицей представляла собой разварившуюся массу. Кроме того, порции салата "Здоровье" недобирали в весе более 5%", - пояснили в КГК. Кроме того, в этот же день в бракеражный журнал не были внесены (и соответственно, не прошли оценку по качеству) блюда, приготовленные на обед офицерскому и сержантскому составу. При этом в журнале с отметкой качества "удовлетворительное" уже фигурировали блюда, которые планировали приготовить курсантам на ужин.

В столовой Радужской средней школы Ветковского района выявлены излишки морской капусты (6,6 кг), которая должна была быть подана учащимся на завтрак. При перевешивании приготовленных на обед 53 порций запеченной рыбы с морковью определен недовес 2,31 кг, или почти 30%. Кроме того, обнаружена недостача 23 порций салата и 20 порций картофельного пюре.

Выявлены недостатки и в работе комбината школьного питания в Гомеле. Так, при одноразовом питании не выполнялись нормы энергетической ценности готовых блюд, занижался выход порций. Например, в средней школе №67 в обеденных блюдах для учащихся в возрасте 6-10 лет содержалось 600 ккал при норме 810-890 ккал, в возрасте 11-13 лет - 684 ккал при норме 900-1000 ккал, в возрасте 14-17 лет - 744 ккал при норме 1000-1080 ккал. Выход картофельного пюре для школьников в возрасте 6-10 лет составлял 100 г при норме 150 г.

Обеды пониженной калорийности предлагались учащимся средней школы №59 и гимназии №56 имени А.А.Вишневского.

Кроме того, госконтролеры в учреждениях выявили и другие нарушения законодательства: отсутствие ценников на товары в буфетах, использование на пищеблоках весового оборудования с истекшим сроком поверки, реализация продукции с маркировкой, не соответствующей требованиям технических нормативных правовых актов.

Комитет госконтроля Гомельской области направил субъектам, организующим питание, рекомендации об устранении нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечены 11 человек, в том числе трое уволены. Рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности виновных физических и юридических лиц.

Информация для принятия мер направлена в Гомельский областной и городской исполкомы.-0-