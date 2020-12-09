В сверкающую сказку елочных игрушек предлагают окунуться на выставке в Гомеле

9 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка стеклянных елочных игрушек "Сверкающая сказка" начнет работу в Гомеле во дворце Румянцевых и Паскевичей 15 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

Посетители увидят богатую коллекцию новогодних украшений из фондов музея дворцово-паркового ансамбля и познакомятся со сказочным многообразием мира стеклянных елочных игрушек.

"Первые игрушки из стекла в России начали выпускать в период Первой мировой войны. В Советском Союзе были популярны елочные украшения с советской атрибутикой, пятиконечная звезда венчала макушку новогодней елки, на стеклянных шарах рисовали серп и молот, флаги, московские куранты. Появились реалистично расписанные персонажи любимых сказок. Кроме героев литературных произведений были и дети на санках, пионеры, летчики, матросы, медсестры, космонавты. Узнать о новогодних атрибутах того времени и поможет новая экспозиция", - рассказали в государственном историко-культурном учреждении.

Дополнят выставку поздравительные открытки советской поры. Для любителей праздничных таинств организаторы готовят новогодние пожелания.

Во дворце убеждены, что "Сверкающая сказка" будет интересна представителям разных поколений, она подарит атмосферу праздника, зимнего чуда и волшебства.-0-