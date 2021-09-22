В Свислочи наградили военнослужащих за помощь в разборке ветхих зданий

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Свислочи Гродненской области наградили военнослужащих 30-й отдельной железнодорожной бригады, которые с июня по сентябрь отрабатывали учебные задачи на реальных объектах инфраструктуры - военнослужащие помогли городу с разборкой ветхих зданий. Всего было снесено 12 аварийных строений. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"У нас есть выражение, что армия с народом. Здесь, в Свислочи, мы приобрели действительно уникальный опыт, когда Вооруженные Силы и органы местной власти совместными усилиями приняли меры к наведению порядка на земле, к сносу тех объектов, которые непригодны для дальнейшей эксплуатации и возвращению в хозяйственный оборот земель. И это действительно уникальный опыт, работа была проделана очень быстро и качественно", - отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

"Я рад, мы оставили о себе добрую память на Свислочской земле. Специальность водителя-бульдозериста я освоил уже во время службы в Вооруженных Силах, в родном соединении. Выполняя задачу в Свислочи, получил хорошую практику. Мне вскоре предстоит уволиться в запас. Я уверен, что с тем опытом, который унесу с собой на гражданку, смогу выполнить еще не мало полезных дел, буду плодотворно трудиться на благо нашей страны", - рассказал водитель-бульдозерист, рядовой Павел Сидоренко.

Награждение прошло с участием государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича и министра обороны Виктора Хренина.-0-