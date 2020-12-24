В Свислочи сдали в эксплуатацию новую семиэтажку: большинство квартир для многодетных семей

24 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Свислочи сдали в эксплуатацию новую многоэтажку с квартирами для многодетных и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Свислочском райисполкоме.

Семиэтажный 56-квартирный дом возвели на улице Цагельник в райцентре. В благоустроенные квартиры с отделкой въедут 37 многодетных семей, а также семьи с инвалидами и семьи бывших сирот. До этого некоторые из них жили в общежитии, арендном, социальном и ведомственном жилье.

"Для строительства квартир семьям предоставлен кредит на общую сумму около Br3,2 млн. По условиям указа №240 для семей с тремя детьми этот кредит будет погашен субсидией государства на 95%, с четырьмя детьми - на все 100%", - рассказали в Свислочском райисполкоме. Отмечается, что 16 многодетных семей реализовали право на досрочное использование материнского капитала для полной оплаты стоимости своих квартир.

Кроме того, в новом доме 8 граждан из числа остронуждающихся получат социальное жилье, несколько квартир будут арендными.

Ввод в эксплуатацию нового многоквартирного дома стал ощутимым подспорьем в сокращении очереди граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Задание по вводу жилья на 2020 год в районе выполнено.

В следующем году акцент будет на строительстве индивидуального жилья. Планируется разработка проекта усадебной застройки с инженерными сетями в районе улицы Гагарина в Свислочи.-0-