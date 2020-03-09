В связи с открытием моста на ул.Железнодорожной в Минске изменятся маршруты городского транспорта

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 11 марта в Минске изменятся некоторые маршруты городского транспорта. Это связано с открытием движения транспорта по путепроводу, соединяющему улицы Суражскую и Железнодорожную, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

Вернутся к прежним постоянным схемам движения с совершением соответствующих остановок автобусы №6 и 101, троллейбусы №63 и 66.

Также восстанавливается по постоянной трассе движение автобусного маршрута №32С (с выполнением на участке от ул. Уманской до ул. Московской остановок "Автосила", "Минина", "Вагоноремонтный завод" и "Товарная") и троллейбусного маршрута №64 "ДС Малиновка-4 - ДС Дружная" (с временным обслуживанием автобусами под №64Т).

Автобус №49 больше не будет делать остановку на "Щорса" в направлении ДС Масюковщина. Работа временного автобусного маршрута №908 "ДС Сухарево-5 - ДС Дружная" и троллейбусного маршрута №64 "ДС Малиновка-4 - ДС Лермонтова" отменяется.

Взамен организуется временный автобусный маршрут №8Т "ДС Сухарево-5 - ДС Дружная", который проследует по улицам Панченко, Сухаревской, Лобанка, Шаранговича, Пономаренко, Гурского, Уманской, Железнодорожной, Суражской, Московской и Толстого.

Движение троллейбусов по маршрутам №8 и 64 восстановят с 1 апреля после завершения работ по устройству контактной сети.

Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок.-0-