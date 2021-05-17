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17 мая 2021, 17:34

В сыре знают толк

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
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Придерживаясь принципа "Всегда только лучшее!", на протяжении более 80 лет ОАО "Кобринский маслодельно-сыродельный завод" производит продукцию, достойную восхищения. Молоко, кефир, сметану, творог, сливки и масло под торговой маркой "Удачный выбор", мороженое "Бринко-Айс" и, конечно же, знаменитые "Кобринские сыры" сегодня знают и покупают далеко за пределами нашей страны.

Попробуйте, не пожалеете!

Сыроделие можно смело назвать фирменным знаком Кобринского маслодельно-сыродельного завода. В сутки здесь выпускается до 45 тонн сыров: "Черный принц", "Сметанковы", "Эльтермани", "МонБлан", "Мондор", "Мраморный" – более 30 видов! Среди них – твердые, мягкие, полутвердые. Причем, как уверяют истинные гурманы, все кобринские сыры отличаются высочайшим качеством, ведь изготавливаются на новейшем современном оборудовании и только из натурального молока класса экстра. Каждый обладает уникальным вкусом и неповторимой изюминкой.

Классический благородный полутвердый "Маасдам", пожалуй, один из самых титулованных из производимых на Кобринском маслодельно-сыродельном заводе. Нежно-желтого цвета с большими шарообразными глазками, обладающий ни с чем не сравнимым ароматом, он отлично подойдет и для бутерброда с хрустящим багетом, и для салата, где ему отведена определяющая роль, и к бокалу хорошего красного вина.

Сыр голландской группы "Арамель" с пажитником 50% – плотный, нежный, с эластичной текстурой и вкраплениями измельченных семян пажитника – покоряет выразительным вкусом с приятными сладковато-ореховыми нотами и необычным внешним видом. К слову, добавление ароматных специй делает этот продукт еще более питательным.

Изготовленный по старинной рецептуре сыр "Гроссмейстер" удивляет своим сливочным, слегка сладковатым вкусом, наполненным фруктово-пряными нотками. Он украсит собой любую сырную тарелку или станет самодостаточным изысканным блюдом. Причем исключительно полезным.

Сыр "Мондор Grano" – еще одна гордость кобринчан. Его пикантный, терпкий вкус удачно подчеркивается ароматом сухо­фруктов. Этот сыр хорош как в оригинальных сочетаниях, так и сам по себе.

От крем-брюле до горчицы

Производят на кобринском заводе не только знаменитые во многих странах сыры. Многочисленные восторженные отзывы покупателей говорят о том, что цельномолочная и кисломолочная продукция также отличается отменным вкусом и высоким качеством.

Пожалуй, не ошибусь, если скажу: мороженое "Бринко-Айс" – это визитная карточка не только предприятия, но и всего Кобринского района. Такого охлаждающего сладкого десерта, какой делают здесь, вы точно больше нигде не попробуете. Все потому, что в его составе натуральное молоко и свежие сливки.

С ароматом ванили, крем-брюле, со вкусом зефира, в хрустящей шоколадной, масляной или карамельной глазури – взрослые и маленькие сладкоежки обязательно найдут свой любимый вкус. Скорее всего, даже не один.

Не меньшего внимания заслуживают и плавленые сырки – ломтевые и пасто­образные, сладкие и классические.

– Основные компоненты в составе этих высокопитательных продуктов – полутвердый сыр, творог, сливочное масло, сливки, – рассказывает заместитель начальника цеха Елена Вечерко. – Наши плавленые сыры отличает мягкий вкус и тонкий аромат. Они хороши как сами по себе, так и для приготовления первых и вторых блюд, салатов, закусок.

Легендарный плавленый сыр "Дружба" или "Янтарный", вобравший в себя все лучшее, что было придумано сыроварами, в сочетании с ароматной булочкой превосходно дополнят утренний кофе, превратившись в полноценный завтрак. Разве можно отказать себе в таком удовольствии, как отведать настоящий "Сливочный"?

Детям и взрослым несомненно придутся по вкусу сладкие плавленые сыры "Омичка" и шоколадная "Сказка".

Пикантность любому блюду добавит благодаря своему насыщенному острому вкусу и аромату еще один главпродукт Кобринского маслодельно-сыродельного завода – горчица "Тещин медок". По традиционным рецептам и технологиям производят на предприятии сыр "Адыгейский", сливочное масло, молоко, кефир, сметану и творог, майонезы и майонезные соусы. И будьте уверены, что каждый продукт здесь во все времена готовится с душой и любовью всего коллектива Кобринского маслодельно-сыродельного завода.

"Раклету" равных нет

Каждый вид сыра – собственная разработка технологов Кобринского маслодельно-сыродельного завода. Здесь постоянно работают над обновлением ассортимента, создавая уникальные шедевры. И 2020 год не стал исключением: кобринские мастера запустили в производство знаменитый сыр "Раклет", изготавливаемый по швейцарской технологии.

Как только его не называют в разных странах: сыр "с мытой коркой" или "мытыми краями", "слизневый". Французы и швейцарцы до сих пор спорят, кто же из них первым придумал "Раклет". Но в том, что в Беларуси его первыми стали производить кобринцы, мы уверены.

У особенного сыра, как рассказали на предприятии, и культура потребления особая. Он отлично сочетается с мясными деликатесами (филе говядины, свинины, индейки, жареным беконом или колбасками) и морепродуктами (креветками или лососем). Например, в Швейцарии его принято подавать с гарниром: молодая картошка "в мундире", кольца лука и маринованные огурчики. Завершающий аккорд – расплавить "Раклет" и, соскоблив размягченный слой сыра на тарелку, любоваться, как аппетитно он обволакивает овощи и мясо.

– Идея освоить непростую технологию производства этого сыра возникла давно. Решили, что к 80-летию предприятия должны ее реализовать. Собственно, первая дегустация новинки прошла именно в день празднования юбилея, – отмечает директор ОАО "Кобринский маслодельно-сыродельный завод" Руслан Чиботарь. – Больше года понадобилось нашим специалистам на освоение технологии, в том числе общение с коллегами из Австрии и Швейцарии. Особенность производства сыра "Раклет" заключается в том, что при его изготовлении применяется так называемое натуральное вызревание.

Одну из главных ролей в этом процессе играют бактерии b. Linens. За счет их жизнедеятельности получается та самая знаменитая оранжево-коричневая корка, неповторимый грибной аромат и приятный сливочный вкус, что не позволит спутать "Раклет" ни с каким другим сыром. Как отметили на предприятии, в продажу новинка поступит уже в этом году.

Одними из первых в стране именно на Кобринском маслодельно-сыродельном заводе освоили выпуск: элитных сыров в головках европейского классического формата; плавленых сыров в форме золотого слитка; знаменитого во всем мире "Раклета" – сыра, который можно плавить и поджаривать.

Марина ВАЛАХ

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Кобрин предприятие продовольствие
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