В театрах и Центре культуры Витебска стартуют новогодние представления для детей

16 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебские театры и Центр культуры на время праздников подготовили новогодние программы для детей. Первые представления показывают уже сегодня, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Центр культуры приглашает зрителей в концертный зал "Витебск". Сказочная программа "Изумрудный город. вOZвращение" расскажет о фантастической стране, населенной волшебными жителями и диковинными животными. Ребятам предлагают совершить путешествие, в котором они встретят разных героев. Яркие костюмы, спецэффекты, калейдоскоп музыки и танцев не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых, добавили организаторы.

ЦК "Витебск" приглашает на еще одну сказочную историю для больших и самых маленьких - "Новогодний иллюзион". Здесь можно будет встретиться с Дедом Морозом, написать ему пожелание, подружиться со Снеговиком и узнать секрет настоящего волшебства.

Белорусский театр "Лялька" подготовил для маленьких гостей новогодний спектакль "У пошуках Дзеда Мароза" и танцевально-развлекательную программу "Навагодняя пошта". Их коллеги из Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа во время праздников покажут премьеру спектакля "Чароўны хлопчык" по пьесе витебского литератора Алеся Замковского.

Подробную афишу всех спектаклей и представлений можно узнать на сайте театров и Центра культуры.-0-

Фото Александра Хитрова