В театрализованном шествии Дедов Морозов в Могилеве задействуют поросят

27 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве 25 декабря состоится традиционное театрализованное шествие Дедов Морозов, сообщила корреспонденту БЕЛТА режиссер Могилевского городского Центра культуры и досуга Ольга Сапожкова.

Шествие стартует в 12.00 с улицы Миронова и пройдет по улице Первомайской до площади Славы. Во главе карнавальной колонны будут ехать на квадроциклах Главный Дед Мороз города со Снегурочкой. За ними будут следовать большие елочные шары и символы Нового года - ростовые куклы в сопровождении живых поросят. "Сейчас мы прорабатываем вопрос, как это сделать зрелищно и красиво: поросята могут быть на поводках или в специальных упряжках", - сказала режиссер праздника.

Всего могилевчан поприветствуют около 250 Дедов Морозов от предприятий и учебных заведений города. В театрализованном представлении задействуют много других сказочных и новогодних персонажей: Снежную королеву, Щелкунчика, Санта-Клауса, снеговиков, гномов.

Финалом шествия станет новогодний карнавал в масках.-0-