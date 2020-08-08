В течение ближайших 2-3 лет в стране будет полностью сформирована сеть опорных клиник

8 августа, Островец /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие 2-3 года будет завершено создание сети опорных межрегиональных клиник по всей стране. Об этом сегодня во время открытия новой центральной районной клинической больницы в Островце журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Островце новоселье отметила районная центральная клиническая больница. В ее составе 16 отделений, в том числе межрайонные и межобластные, на более чем 380 коек.

"Больница в Островце оснащена не хуже столичных клиник - КТ, МРТ, ангиограф, современное УЗИ-оборудование, полностью оснащенный реанимационно-операционный блок. Все это позволяет оказывать помощь на самом высоком уровне", - отметил Владимир Караник.

По его словам, концепция развития таких опорных клиник реализуется уже в течение года. Сегодня видны и результаты. Речь не только об Островце, сейчас оснащается клиника в Борисове, которая будет выполнять роль опорного центра.

"Задумайтесь, сегодня за пределами Минска и областных городов действует 10 центров рентгеноэндоваскулярной хирургии. Проведение коронографии, которая раньше была малодоступна и с огромными очередями, на сегодняшний момент доступно на базе межрайонных и межрегиональных центров", - рассказал министр здравоохранения.

Клиника в Островце стала крупным опорным медицинским центром, в котором сконцентрировано дорогостоящее современное оборудование и высококлассные специалисты. В отделении лучевой диагностики есть компьютерный и магнитно-резонансные томографы, в клинике имеются отделение рентгеноэндоваскулярной хирургии, а также кардиология. В межрайонных отделениях помощь будет оказываться как жителям Островецкого района, так и близлежащих регионов Гродненской области. На базе трех межобластных отделений будут получать необходимые услуги жители Поставского района Витебщины, а также Вилейского и Мядельского районов Минской области. -0-