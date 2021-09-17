В торговых центрах Могилевской области организованы 5 прививочных пунктов от COVID-19

17 сентября, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. В торговых центрах Могилевской области организованы пять мобильных прививочных пунктов от COVID-19: два из них расположены в Могилеве и три - в Бобруйске. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в главном управлении по здравоохранению Могилевского облисполкома.

В Могилеве прививочные пункты начали работу в торговых центрах "Атриум" (Могилевская центральная поликлиника) и "Е-Сити" (Могилевская поликлиника №6). Здесь можно получить максимально полную информацию о вакцинации, проконсультироваться с врачом, а также сделать прививку. По мнению медицинских работников, шаговая доступность пунктов вакцинации для тех, кто в силу различных причин не может дойти до поликлиник, станет хорошей возможностью защитить от коронавирусной инфекции себя и своих близких. На сегодня в торговых центрах будут прививать китайской вакциной Vero Cell. На всех этапах ее транспортировки и хранения обеспечивается строгое соблюдение холодовой цепи и санитарных требований.

"Размещение мобильных прививочных пунктов в общественных местах - это мировая практика, - рассказал главный государственный санитарный врач Могилева и Могилевского района Вячеслав Гурский. - В период пандемии для многих людей поход в поликлинику является стрессовой ситуацией. Тем более в сезон подъема заболеваемости ОРВИ многие не хотят подвергать себя риску. Мы нашли выход в организации прививочных пунктов в торговых центрах. В буквальном смысле слова человек может прийти за продуктами - и тут же привиться. Это удобно и существенно экономит время".

Прививочный пункт в торговом центре "Е-Сити" организован в кратчайшие сроки в строгом соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемических норм. По словам главного врача Могилевской поликлиники №6 Виктора Алексейкова, он появился благодаря ответственной социальной позиции и активному содействию руководства ООО "Евроторг" по Могилевской области, которое безвозмездно выделило помещение, мебель, оборудование, оказало содействие во всех организационных вопросах.

Пункт расположился на первом этаже ТЦ "Е-Сити". На всех входах в торговый объект размещены указатели движения к нему. Время работы прививочного пункта в будние дни - с 13.00 до 19.00 без перерыва. Прививку от коронавирусной инфекции могут сделать только граждане Беларуси, поэтому предъявление документа, удостоверяющего личность, обязательно. По результатам вакцинации всем желающим в поликлинике №6 выдадут прививочный сертификат. Иностранных граждан будут прививать непосредственно в учреждении здравоохранения.

"Наша поликлиника стала одной из первых в Могилевском регионе, где весной 2021 года началась работа по вакцинации населения от COVID-19, - подчеркнул Виктор Алексейков. - К настоящему времени здесь привиты почти 8 тыс. человек, что составляет 45% от количества обслуживаемого поликлиникой населения. В том числе прошли вакцинацию 98% работников самой поликлиники. Для вакцинации используются вакцины "Спутник V" (Россия) и Vero Cell (Китай), которые по наблюдениям медицинских работников учреждения показывают достаточно высокую эффективность, особенно для пожилых и имеющих хронические заболевания людей (сахарный диабет, артериальную гипертензию, болезни сердца и прочие). Даже если привитые люди болеют, то почти всегда это легкие формы и без тяжелых осложнений".-0-