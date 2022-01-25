В трех районах Витебской области КГК проведет горячую линию по задержкам зарплаты

25 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский межрайонный комитет государственного контроля проведет 28 января горячую линию по своевременности выплаты заработной платы в Оршанском, Толочинском и Дубровенском районах, сообщили БЕЛТА в КГК Витебской области.

Позвонить можно будет с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону 8 (0216) 51-09-16.

Во время горячей линии заявители смогут рассказать о нарушениях нанимателями сроков выплаты зарплаты, среднего заработка за время трудового отпуска и окончательного расчета при увольнении.-0-