В трех регионах Беларуси проводят эксперимент по нормативному финансированию госбиблиотек

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской, Гродненской и Минской областях в 2022 году проводят эксперимент по нормативному финансированию государственных библиотек, финансируемых из местных бюджетов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 ноября 2021 года №680, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.
В эксперименте участвуют Брестская областная библиотека имени М.Горького, Березовская районная библиотечная система, Кобринская районная библиотечная система, Пружанская централизованная библиотечная система, Гродненская областная библиотека имени Е.Ф.Карского, Волковысская районная библиотека, Централизованная библиотечная система Гродно, Лидская районная библиотека имени Янки Купалы, Минская областная библиотека имени А.С.Пушкина, Клецкая районная центральная библиотека, Крупская районная библиотека имени Я.Купалы, Минская районная центральная библиотека.
Бюджетные средства на эксперимент рассчитываются исходя из базового норматива бюджетной обеспеченности расходов на услуги госбиблиотек в расчете на 1 тыс. человек, проживающих на территории административно-территориальной единицы (области, города, района), корректирующих коэффициентов, применяемых к базовому нормативу, численности населения, потребности в расходах на содержание имущества в пределах средств соответствующих местных бюджетов, предусмотренных на финансирование.
Документ определяет базовый норматив в размере Br2098 в год, а также корректирующие коэффициенты.
При этом местные Советы депутатов вправе увеличивать указанные бюджетные средства при наличии источников финансирования.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-