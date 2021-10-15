В трудовые субботние акции в Минске вовлекают молодежь и жителей дворов

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Месячник по наведению порядка, благоустройству и озеленению городских территорий Минска набирает обороты. Особое внимание уделяется вовлечению в трудовые акции молодежи и всех жителей столичных дворов, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Так, например, более 300 студентов БГУ, в том числе активисты БРСМ вуза, будут убирать листву и мусор по ул. Курчатова, в саду по ул. Рафиева.

К благоустройству дворовой территории по Логойскому тракту, 19/1 и 2 привлекут порядка 30 человек. Среди них жители района, работники служб ЖКХ, члены местного КОТОС и студенты.

Аналогичным составом будут наводить порядок во дворах по ул. М.Богдановича, 139, по ул. Кольцова, 16 и 20.

В Московском районе бригада добровольцев почти в 100 человек - сотрудники администрации района, работники местного зеленстроя, учащиеся МГПЛ №10 строителей им.И.М.Жижеля, актив профсоюзов - будут высаживать более 500 кустарников на откосах МКАД от пешеходного моста по ул. Слободская до съезда на ул. Ольшанская.

На транспортной развязке МКАД и Логойского тракта студенты БНТУ и курсанты Академии МВД совместно с работниками зеленстроя Советского района (около 80 человек) займутся высадкой декоративных кустов.

На Военном кладбище уборку опавшей листвы и мусора проведут активисты Советской районной организации БРСМ.-0-