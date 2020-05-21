В центре Гродно во время раскопок нашли старинные монеты и часы

21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно во время работ в историческом центре нашли старинные монеты, часы и другие объекты, передает корреспондент БЕЛТА.

Находки обнаружены на площадке по улице Замковой. Здесь продолжаются подготовительные работы к строительству, прокладке коммуникаций. Поскольку это исторический центр, то на всех этапах ведется археологический надзор.

В сохранившихся, предположительно, подвальных помещениях одного из зданий городской застройки на глубине нескольких метров были найдены предметы - монеты XIX - начала XX века, возможно, золотые часы, портсигар и другие объекты, которые из-за времени и условий превратились в несколько конгломератов.

"Все находки предстоит очистить, изучить, установить их ценность прежде всего с исторической точки зрения", - отметила археолог Наталья Почобут, ведущая на объекте археологический надзор. По ее словам, называть находку кладом пока преждевременно.

Хранились предметы в емкости, которую время не пощадило. Остались лишь две кожаные крышки. Когда и кто прятал ценности в подвале, пока не известно. Археолог считает, что, вероятнее всего, это произошло в первой половине XX века.

Это не первая подобная находка в центре Гродно. Например, в апреле 2018 года буквально в сотне метров от места нынешней находки в старом здании по улице 2-й Трудовой во время кровельных работ рабочие обнаружили клад - более трех десятков золотых монет и украшений.-0-

Фото Леонида Щеглова