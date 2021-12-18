В центре княжества: показываем уникальный археологический памятник с городищем раннего Средневековья

Образец ладьи, на которых ходили по реке во времена пути "из варяг в греки"

Агрогородок Друцк может похвастаться уникальной для нашей страны достопримечательностью - единственным археологическим памятником, где в виде насыпных валов сохранились все части городища раннего Средневековья: укрепленный детинец, окольный город и посад. В свое время он был центром удельного Друцкого княжества, которое могло потягаться со знаменитым Полоцким! Корреспондент "7 дней" узнал, благодаря чему белорусский городок обрел могущество и какой туристический маршрут здесь планируют открыть.

На торговом пути

Первое упоминание Друцка датировано 1001 годом, когда здесь возвели церковь. Изначально здешние земли относились к Полоцкому княжеству, однако после смерти Всеслава Чародея его наследники начали бороться за престол, в результате чего в 1101 году на этой территории образовалось несколько удельных княжеств, включая Друцкое. Оно досталось Борису Всеславовичу. Благодаря удачному географическому положению княжество довольно быстро развивалось. Особенно процветала торговля, так как Друцк располагался на одном из волоков части двинского пути "из варяг в греки".

- Произошел ремесленный бум. Люди начали заниматься металлообработкой, кузнечным и ювелирным делом, а также косторезным, гончарным и портняжным промыслом. В Друцке производили практически все, что можно было в те времена, начиная от ножей и заканчивая драгоценными украшениями. Попутно Друцкое княжество налаживает экономические связи с Киевом, Византией и Скандинавией, куда это все и продается, - рассказывает главный хранитель фондов Толочинского историко-краеведческого музея Ольга Красовская.

Вскоре Друцк становится зажиточным поселением, чем привлекает внимание других княжеств, которые были не прочь прибрать эти земли к рукам. Чтобы защититься от вражеского натиска, князь решает создать полноценный укрепленный город.

- Сначала на берегу реки Друть делают две большие глиняные насыпи, на которых располагаются детинец и окольный город. Все это огораживается стеной из бревен, а на подходе к городищу выкапывается ров глубиной 10 метров, который наполняют водой. Посад остается за его пределами, но в случае нападения через ров перекидывался мост, чтобы люди смогли перебежать в защищенную часть, - объясняет старший научный сотрудник музея Наталья Иванова.

Но глубокому рву и высоким стенам не всегда удавалось спасать Друцк от разорения. Периодически город то разрушали, то сжигали, но впоследствии все равно его восстанавливали на том же месте. Однако с появлением развитой сети сухопутных дорог надобность в пути "из варяг в греки" отпала, вследствие чего Друцк начал приходить в упадок.

- Есть версия, что вскоре случился большой пожар, после которого городище не смогло восстановиться. Не знаю, насколько она правдива, но уже в начале XVI века Друцк не упоминается на картах как город. Судя по всему, на месте посада образуется обычное провинциальное местечко. А от старого города остаются только те самые насыпные валы, - дополняет Ольга Красовская.

Сделать Друцк снова великим

Сейчас Друцк - агрогородок с населением около 250 человек. Есть здесь магазины, ФАП, Дом культуры, станция обезжелезивания, сельскохозяйственное предприятие - ОАО "Друцк-Агро". Была средняя школа, но несколько лет назад ее закрыли: мало детей. Хотя, вспоминает местный житель Петр Догель, раньше молодежи было много:

- Когда был руководителем колхоза в 90-е годы, здесь по семь свадеб за лето играли! И все молодожены оставались в Друцке. Каждый год на День деревни ярмарки устраивали: все выходили на улицу и торговали урожаем. Народа отовсюду приезжало много. В их числе были и те, кто интересовался нашим городищем. Одни предприниматели даже хотели проводить на этом месте рыцарские турниры, но что-то не получилось.

Древние валы колхоз периодически использовал как пастбище для своих коров, пока не сделали объездную дорогу, мимо разъезжали грузовики. Новое дыхание городище получило в 2001-м - на тысячелетие Друцка.

- Тогда здесь организовали большое мероприятие. Специально для рыцарского турнира установили деревянную башню, как в старые времена. На одну из насыпей поставили ладью, чтобы показать, какой транспорт ходил по Друти. Также воспроизвели побытовые танцы этого региона, поставили моноспектакль, рассказывающий о местных князьях. Люди тогда ехали сюда караванами. С тех пор на день Друцка наши учреждения культуры ежегодно устраивают праздники. Конечно, не такие масштабные, как на тысячелетие, но народа собирается много: приезжают из Толочина, Витебска, Борисова, Минска и многих других городов. Иногда собирается около тысячи человек, - рассказывает председатель Толочинского сельисполкома Владимир Михно.

Туристический потенциал у Друцкого городища, безусловно, огромный. Однако не каждый человек, глядя на валы, понимает их историческую ценность. Чтобы привлечь сюда больше людей, необходимо создать инфраструктуру с элементами интерактива. Понимают это и местные власти, однако не все так просто.

- Что-либо построить здесь мы можем только с разрешения Министерства культуры и при соблюдении всех мельчайших элементов архитектуры того времени. Это стоит очень больших денег, которыми мы не располагаем. Однако стараемся своими силами популяризировать этот объект. Есть идея создать туристический маршрут, в который входило бы и Друцкое городище. Начинался бы он в Толочине с похода в музей. Затем - посещение Свято-Покровского женского монастыря, где останавливался Наполеон, и католического храма Святого Антония, построенного в XIX веке. Дальше - верстовой столб екатерининской эпохи недалеко от деревни Гончаровка, курганный могильник в Сенчуках и водяная мельница, которая является историко-культурной ценностью. И как апофеоз - валы в Друцке, - говорит начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Толочинского райисполкома Елена Валевич.

Владимир Михно:

"В последнее время к валам повадились ходить черные копатели. Пытаются тут с помощью металлоискателей обнаружить сокровища. Но здесь ничего нет!"

Вадим БАННЫЙ,

фото Егор ПАВЛЮЩИК,

газета "7 Дней".-0-