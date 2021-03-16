В центре Минска из-за аварии на электросетях не работают светофоры

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16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Минска из-за повреждения высоковольтного оборудования перестали работать светофоры - проблема устраняется. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в диспетчерской Минских кабельных сетей.
"Светофоры перестали работать по причине повреждения высоковольтного оборудования. Авария произошла около четырех часов дня. Сейчас специалисты работают над устранением проблем, но пока сложно сказать, когда аварию ликвидируют", - сказали в диспетчерской.
Отключение светофоров привело к пробкам в районе Октябрьской площади.-0-