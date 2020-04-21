В центре Минска появился новый мурал

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мурал с изображением девочки на фоне гравюры старого Минска появился на торце одного из домов в центре столицы на пересечении улиц Мясникова и Немига, сообщили БЕЛТА авторы инициативы.

Мурал нарисовал белорусский художник Александр Благий. Это благотворительный проект, идея подарить Минску еще один уникальный стрит-арт возникла у организаторов инициативы за чаем. Потребовалось десять месяцев на необходимые согласования, разработку макета, подготовительные работы и поиск партнеров.

Яркий мурал под названием "Мой Минск" теперь украшает фасад дома на ул. Мясникова, 17. По словам Александра Благия, в основе арт-объекта - гравюра с изображением Минска, датированная 1772 годом. "Она была обнаружена польской исследовательницей в Краковской библиотеке. В сюжет я добавил гербовую печать, полученную нашим городом после принятия Магдебургского права, и девочку в ярких носках и шарфе - этот образ родился в голове. Это ее родной город, она чувствует себя здесь уютно, как дома. Чем девочка увлекается, как ее зовут, не придумывал. Пусть решают прохожие, жители и гости Минска", - рассказал художник. Он заметил, что теперь у любителей селфи появился новый уникальный фон для фото.-0-