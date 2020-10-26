В центре Могилева из-за аварии затруднено движение транспорта

26 октября, Могилев /Корр.БЕЛТА/ По улице Первомайской в Могилеве неподалеку от здания телерадиокомпании "Могилев" из-за аварии затруднено движение транспорта, передает корреспондент БЕЛТА.

По предварительной информации, столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты. В сторону железнодорожного вокзала временно не ходят троллейбусы.

Как подчеркнули в ГАИ УВД Могилевского облисполкома, в аварии никто не пострадал. В ближайшее время движение транспорта будет восстановлено.-0-