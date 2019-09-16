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16 сентября 2019, 11:21

В центре Полоцка автомобилисты выстроили герб города из машин

Фото из группы автоклуба NWC в ВК
Фото из группы автоклуба NWC в ВК

16 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке 14 сентября участники двух местных автоклубов провели флешмоб и выстроили из машин герб города. Такая информация размещена в группе одного из автоклубов в социальной сети, сообщает БЕЛТА.

Активисты автоклуба "NWC. Полоцкий регион" вместе с единомышленниками из Auto Drive Team провели яркий флешмоб на центральной площади Свободы. Автомобилисты выстроили из машин герб Полоцка - трехмачтовый корабль. Приняли участие в акции почти 50 авто, в том числе четыре микроавтобуса.

По словам организаторов, дождливая холодная погода не помешала проведению акции, все прошло слаженно. Помогали им и горожане, которые не состоят в автоклубах.-0-

Теги
автомобиль акция Полоцк
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