В центре Витебска на День города пройдет парашютное шоу

14 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На аэродроме Куковячино Витебского аэроклуба имени А.Г.Горовца ДОСААФ 22-27 июня пройдет второй открытый чемпионат Беларуси по парашютному спорту ветеранов-парашютистов и ветеранов боевых действий. Состязание станет главным событием в программе пятидневного парашютного фестиваля "Витебск собирает друзей", сообщили на брифинге организаторы мероприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель организационного комитета чемпионата Виталий Свиридов рассказал, что на соревнования приедет около 30 участников из Беларуси и России. Это профессиональные спортсмены-парашютисты в возрасте от 40 до 70 лет, мастера спорта СССР, чемпионы и рекордсмены мира, имеющие каждый на своем счету несколько тысяч прыжков. Подобные соревнования в таком виде нигде не проводятся. "Столицей парашютного спорта был, есть и будет Витебск. В том числе через этот чемпионат мы сделаем все, чтобы славу о городе приумножить", - отметил Виталий Свиридов. Он подчеркнул, что одна из задач чемпионата - популяризация парашютного спорта среди молодежи.

В соревновательные дни каждый спортсмен совершит порядка пяти прыжков на точность приземления. Результаты будут подводиться в командном и личном первенстве. Зрелищным финалом соревнования станет приземление не менее 10 парашютистов на площадь Тысячелетия в Витебске. Возможность проведения такого шоу будет зависеть от погоды, но прыжки запланированы 26 июня с 13.00 до 14.00. Это испытание станет финалом чемпионата и пройдет в День города.

В составе участников состязания будут две чемпионки мира. Почетным гостем мероприятия станет заслуженный мастер спорта и тренер СССР, пятикратный чемпион мира, обладатель 36 мировых рекордов, постановщик и исполнитель самых сложных прыжков в мире, не повторенных до сих пор никем, Владимир Гурный. Кроме спортивной части, для участников чемпионата организуют культурную программу с экскурсией в Минск и посещением музеев Витебска и окрестностей.-0-