В Тучинском сквере Минска после вмешательства Генпрокуратуры приняты меры по наведению порядка

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После вмешательства Генпрокуратуры приняты меры по наведению порядка в Тучинском сквере в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации надзорного ведомства.

Проведя надзорные мероприятия и изучив обращения населения, Генпрокуратура выявила грубые нарушения, из-за которых рекреационная зона Фрунзенского района столицы утратила свою социальную и природоохранную значимость.

Начатая в 2009 году реконструкция озелененной территории сквера до сих пор не завершена, водные объекты практически исчезли, деревья ослабли либо уничтожены, а уникальные малые архитектурные формы изношены. Иностранный инвестор после приобретения в 2011 году прилегающего к скверу здания бывшего кинотеатра "Современник" обещал построить культурно-развлекательный комплекс, но так этого и не сделал. В итоге образовалась строительная свалка, заросшая кустарником.

Как отметили в надзорном ведомстве, такая ситуация стала возможной в том числе из-за ослабленного контроля местных исполнительных и распорядительных органов за содержанием рекреационной зоны и строительными работами. В нарушение законодательства неиспользуемые по целевому назначению земельные участки не изымались, судьба долгостроя не решалась.

По результатам рассмотрения предписания Генпрокуратуры горисполком принял меры. В частности, речь идет об изъятии в состав земель столицы участков общей кадастровой стоимостью более $3,5 млн и прекращении права собственности на здание бывшего кинотеатра. Должностные лица, которые виновны в ненадлежащем контроле за использованием земель, а также игнорировании обоснованных требований граждан, привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении субъекта хозяйствования начат административный процесс.-0-