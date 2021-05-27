В Турове продали квартиру с аукциона по голландскому методу

27 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Турове Житковичского района сегодня продали квартиру с аукциона по голландскому методу, сообщили БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

На торгах продан объект государственного жилищного фонда. Как уточнили в комитете, необычность этого аукциона заключалась в том, что торги шли на понижение цены. Такие аукционы называют также голландскими.

"Возможность понижения цены жилых помещений предусмотрена указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2018 г. № 237 "О распоряжении государственным жилищным фондом". Документ также закрепляет возможность оплаты приобретенного имущества в рассрочку до трех лет", - рассказали в комитете "Гомельоблимущество".

Специалисты отметили, что на июнь назначено четыре привычных аукциона. В комитете предлагают ознакомиться с подробным перечнем объектов, планируемых к продаже, на сайте комитета "Гомельоблимущество" в разделе "Недвижимое имущество". На возникшие вопросы ответят по номерам в Гомеле: 8(0232) 50-69-49, 50-66-43.-0-