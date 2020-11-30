В уборке и обработке улиц Минска ежесуточно задействовано около 500 единиц спецтехники

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В уборке и обработке улиц Минска ежесуточно задействованы около 500 единиц спецтехники дорожников, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Дорожные службы работают круглосуточно в две смены. В погодных условиях, когда нет обильных снегопадов, в смену работает в среднем 250 единиц спецтехники.

Ежесуточно на улицах столицы трудятся около 500 уборщиков территорий, которые обеспечивают чистоту и безопасность пешеходных зон, спусков в подземные переходы, остановочных пунктов общественного транспорта.

За прошедшие сутки для противогололедной обработки улиц использовано 610 т соли и 341 т песко-соляной смеси. Учитывая перепады температуры с положительной на отрицательную, о которых предупреждают синоптики, в городе будет продолжено применение реагентов для борьбы с зимней скользкостью.-0-