В учреждениях допобразования Гродненской области будут заниматься 50 тыс. школьников

28 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В учреждениях дополнительного образования Гродненской области в 2019/2020 учебном году будут заниматься около 50 тыс. детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

В регионе готовы принять школьников 41 учреждение дополнительного образования. Заниматься здесь творчеством, развивать таланты, интересно и полезно проводить время смогут около 50 тыс. детей. "Так, будут работать объединения по интересам по вокально-хореографическому, декоративно-прикладному, изобразительному, экологическому направлениям, спортивные и туристско-краеведческие секции, организуются занятия по различным видам технического творчества, веб-дизайну. Молодежные лидеры смогут продолжить реализовывать свои инициативы социальной направленности в рамках работы молодежных парламентов, органов самоуправления", - отметили в главном управлении образования. Объединения по интересам для ребят с ограниченными возможностями будут доступны как в учреждениях образования, так и на дому.

С 1 сентября в области стартует Неделя учреждений дополнительного образования детей, посвящена она будет 75-летию Гродненской области. "Во всех районных центрах пройдут праздники творчества, концертные программы, состоятся презентации объединений по интересам различных профилей и направлений, творческие выставки, мастер-классы", - рассказали в главном управлении образования. На сайтах учреждений и информационных стендах разместятся красочные рекламные объявления о деятельности объединений по интересам, времени, местах проведения открытых дверей и других мероприятиях Недели.

Большой праздник, посвященный творчеству, пройдет 1 сентября в Гродно в парке им. Жилибера. Здесь можно будет ознакомиться с возможностями учреждений дополнительного образования областного центра и записать ребенка в секцию или объединение по интересам.-0-