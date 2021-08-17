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17 августа 2021, 13:42

В учреждениях образования Минской области наиболее востребованы учителя начальных классов 

Фото из архива
Фото из архива
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В учреждениях образования Минской области наиболее востребованы учителя начальных классов и воспитатели в детских садах. Об этом сегодня журналистам рассказала первый заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома Софья Филистович в пресс-центре БЕЛТА.

"В учреждениях образования Минской области продолжают оставаться наиболее востребованными учителя начальных классов и воспитатели детских садов. Эти вакансии будут закрыты молодыми педагогическими работниками и учителями пенсионного возраста, а также за счет увеличения педагогических ставок", - рассказала Софья Филистович.

В преддверии 1 сентября в учреждения образования столичного региона прибудет почти 1 тыс. молодых специалистов. В основном они отправятся в Минский район. "Если говорить о закрепляемости молодых специалистов, то многое зависит от руководителей учреждений образования, насколько они заинтересованы в своих кадрах, какие условия для проживания и в коллективе могут им создать. В свою очередь сегодня на уровне районов при заключении контрактов молодые педагоги получают ряд преференций, помощь им оказывают и профсоюзы", - отметила первый заместитель начальника.

Она также подчеркнула, что в основном с проблемой закрепляемости молодых специалистов в учреждениях образования сталкиваются лишь некоторые районы Минской области.-0- 
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