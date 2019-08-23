В учреждениях профобразования Минской области открылись четыре специальности

23 августа, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. В учреждениях профессионального образования столичного региона в этом году был организован прием документов на четыре новые специальности и возобновлен прием на 24 специальности. Об этом начальник главного управления по образованию Миноблисполкома Татьяна Апранич сообщила сегодня на областной конференции педагогических работников в Дзержинске, передает корреспондент БЕЛТА.

"На уровне среднего специального образования впервые открыт прием на "визуальный мерчендайзинг", возобновлено обучение по специальностям "санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений", "конструирование и технология швейных изделий", "физическая культура". На уровне профессионально-технического образования впервые открыт прием на "литейщика пластмасс", "сборщика изделий из пластмасс", "кровельщика по металлическим кровлям". Возобновили прием документов на более чем 20 специальностей", - отметила Татьяна Апранич.

Увеличилась доля выпускников, получивших 4-й разряд и выше. В этом году такой уровень квалификации получили почти 64% учащихся (в 2018 году было около 62%, в 2017-м - 59,5%). Всем было предоставлено первое рабочее место по полученной специальности.

Развивается и сотрудничество между учреждениями, предприятиями, организациями и будущими специалистами. Более 200 учащихся получают индивидуальные доплаты к стипендиям по целевым направлениям от организаций-заказчиков. Существенную помощь оказывают профсоюзные организации и сельхозпредприятия.

В целом в Минской области в 12 колледжах открыты более 40 специальностей, в 12 профессиональных лицеях - 35 специальностей и 81 квалификация.-0-