В университете МЧС открыт женский фитнес-центр

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женский фитнес-центр открыли в Университете гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Андрей Садовский.

"Это совместный проект кафедры физической подготовки и спорта, а также первичной организации УГЗ Союза женщин МЧС. Его куратором выступил первый заместитель начальника университета МЧС Игорь Радьков", - рассказал Андрей Садовский.

Зал оборудован современными тренажерами и спортивным инвентарем для эффективных силовых тренировок. Кардио представлено велотренажерами, степперами и эллипсоидами. Кроме того, на безопасном покрытии расположены гантели весом от одного до 10 кг. Занятия с работницами университета МЧС будут проводить опытнейшие тренеры, мастера спорта по различным дисциплинам - работники кафедры физической подготовки и спорта. Они уже разработали более 15 форматов групповых занятий. Это занятия для укрепления мышц, растяжки, оздоровления организма и улучшения осанки, для отличного самочувствия и релаксации.

В торжественной обстановке тренажерный зал открыли начальник университета МЧС Иван Полевода и председатель первичной организации Университета гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ОО "БСЖ" Светлана Маршина.

Университет гражданской защиты МЧС - учреждение высшего образования с 87-летним опытом подготовки специалистов для спасательных ведомств Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. На семи факультетах, 19 кафедрах, в адъюнктуре и докторантуре организовано обучение по 18 специальностям. За все время на базе Национальной высшей школы по подготовке спасателей-пожарных Беларуси прошли обучение более 55 тыс. человек.-0-