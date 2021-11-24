В Ушачах пройдет семинар по инновационным методам борьбы с инвазивными растениями

24 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Первый научно-практический семинар "Современные методы контроля за распространением борщевика Сосновского и иных инвазивных растений, борьбы с ними в целях обеспечения социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности регионов" пройдет сегодня в Ушачах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Во время встречи представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Национальной академии наук, областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, вузов Витебщины обсудят проблему распространения инвазивных растений, а также расскажут о вреде, которые наносят зеленые агрессоры сельскому хозяйству региона и страны. Для Витебской области данный вопрос стоит особенно остро.

"На долю Витебской области приходится около 80% от площади произрастания данного растения по республике. Несмотря на это, целенаправленная борьба стала проводиться на протяжении последних 5-6 лет и особенно активизировалась с 2018 года. На 1 октября 2021 года общая площадь мест произрастания борщевика уменьшилась по сравнению с 2020-м на 440 га. Положительная динамика отмечалась на территории всех районов. По итогам работы и результатам инвентаризации нынешнего года площадь произрастания борщевика Сосновского составила около 3,6 тыс. га. Во всех районах и Витебске установлено сокращение площади либо полная ликвидация мест произрастания на 776 га", - рассказал председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов.

Экологи сделают акценты на способах борьбы с борщевиком Сосновского и канадского золотарника, необходимости использования гербицидов для уничтожения зарослей инвазивных растений. Преподаватели Полоцкого государственного университета расскажут о методике применения борщевика в строительстве. А представители Витебского государственного университета имени П.М.Машерова продемонстрируют, как с помощью ГИС-технологий можно контролировать распространение борщевика и других растительных агрессоров.-0-