В Ушачах в этом году планируют открыть новую школу искусств

2 июня, Ушачи /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Ушачскую детскую школу искусств в новом здании планируют открыть в сентябре нынешнего года, сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.
В 2017 году было принято решение реконструировать одно из зданий, которое не использовала средняя школа. В новой школе искусств будет музыкальная школа и дом пионеров, кабинеты для развития. "К новому учебному году ее откроют", - отметил спикер парламента. Он добавил, что сейчас намерен решить вопрос с переносом ассигнований с четвертого на третий квартал для проведения работ.
На обновление здания выделено более Br3 млн, в этом году намерены освоить порядка 600 тыс. Основная часть реконструкции проведена. В ближайшие месяцы планируется закупить мебель, оборудование и музыкальные инструменты, выполнить отделку фасада и внутренние работы. В бывшем здании музыкальной школы разместится библиотека.
Сегодня Владимир Андрейченко провел личный прием граждан в Ушачах и посетил свинокомплекс ЗАО "Витебскагропродукт". Инвестор модернизировал старые здания колхоза и создал около 40 рабочих мест. Сейчас на комплексе выращивают по современным технологиям свиней.-0-
Фото Александра Хитрова