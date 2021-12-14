В Ушачском районе обсудят развитие лечебно-оздоровительного туризма

14 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В санатории "Лесные озера" Ушачского района сегодня пройдет круглый стол рабочей группы по развитию лечебно-оздоровительного туризма Межведомственного совета по туризму при Совете Министров. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в представительстве Витебского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Гости мероприятия побывают на экскурсии в одном из популярных санаториев Витебской области. Мягкий климат, чистый воздух и водоемы, окружающий санаторий лес являются важными природными помощниками в терапевтическом и профилактическом лечении. Также в "Лесных озерах" можно пройти оздоровление в соляной пещере, что особенно актуально после перенесенного COVID-19. Недавним нововведением в здравнице стал бассейн, который функционирует с первой декады ноября. Участникам круглого стола расскажут, как в санатории организовано оздоровление и лечение для жителей Беларуси и зарубежья, в том числе на период зимних каникул и праздников.

Во время мероприятия обсудят организацию санаторно-курортного лечения в новогодний период во всех здравницах Федерации профсоюзов Беларуси. На сайтах каждого из таких учреждений есть информация, как будет проводиться главная ночь в году, какие экскурсии предоставят для отдыхающих.

Участники мероприятия также обсудят как перспективы лечебно-оздоровительного туризма в целом, так и его отдельные аспекты. Важным пластом работы является оздоровление несовершеннолетних. "В этом году на зимних каникулах планируем оздоровить более 10 тыс. детей Витебской области в лагерях дневного пребывания. В прошлом году в таких лагерях побывали почти 9 тыс. мальчиков и девочек", - рассказала начальник представительства Витебского областного управления республиканского центра по оздоровлению Снежана Титова.

Она добавила, что до конца февраля 2022 года в здравницах Витебской области оздоровление и полноценный отдых получат более 2,8 тыс. взрослых, в том числе пенсионеры.-0-